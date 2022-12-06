عن إصدار مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية.. العرفي: نهدف لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن “خطوة مجلس النواب اليوم تهدف قبل كل شيء لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد“.

العرفي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أوضح أن “المحكمة الدستورية ستكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك”.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ ”السياسي”، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة، مضيفا، أن “حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا”،

وأكد العرفي “صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي”، على حد قوله.