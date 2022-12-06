وزير الحكم المحلي يبحث مع السفارة الألمانية المرحلة القادمة في ليبيا

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدر الدين التومي” برئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية “انيكا إنجلز” والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ “مانفرد هور”.

وتحدث بدر الدين التومي عن أهمية الشراكة بين وزارة الحكم المحلي والمؤسسة الألمانية وما تم إنجازه في عدة قطاعات التي تدعم مسار اللامركزية بدولة ليبيا من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وقدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين.

كما ناقش الوزير أيضًا المرحلة القادمة وكيفية تفعيل الاختصاصات التي نقلت للبلديات، وقد تم هذا اللقاء بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “ميساء الرجيبي”، وفريق عمل المؤسسة.

وفي الختام اكدت نائبة البعثة على استمرارية دعم الجمهورية الألمانية الاتحادية لمسار اللامركزية بما يتناسب مع خطة الحكومة عامة ووزارة الحكم المحلي خاصة.