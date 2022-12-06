المنظمة الدولية للهجرة: إعادة (21457) مهاجرًا إلى ليبيا خلال العام الجاري

طرابلس 06 ديسمبر 2022 (وال)- قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم إنقاذ (633) مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم خلال الأسبوع الماضي في الفترة من الـ 27 نوفمبر إلى الـ 3 ديسمبر 2022.

وأوضحت المنظمة في إحصائية نشرتها عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنه منذ بداية العام 2022 تم إنقاذ ما مجموعه (21457 ) مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا، بينهم ( 1089 ) امرأة و( 678 ) طفلا.

وذكرت المنظمة أن (517 ) مهاجرًا غير شرعي، لقوا حتفهم وفقد ( 830 ) آخرون قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام.

في عام 2021 تم إنقاذ ما مجموعه ( 32425 ) مهاجرًا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا. (وال)

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