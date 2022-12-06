ليبيا الان

وفداً من قبائل ليبيا يقدم للسفير الفرنسي رؤيتهم للوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وفداً من أعيان وشيوخ ووجهاء قبائل من شرق وغرب وشمال وجنوب ليبيا بمقر السفارة الفرنسية في طرابلس.

وقال مهراج عبر حسابه بموقع تويتر، إن الوفد قدم خلال اللقاء رؤيتهم ومشروعهم للوصول إلى الانتخابات الليبية.

وعبر السفير الفرنسي عن دعم مبادرات المجتمع المدني لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا.

وكان مهراج، اجتمع أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتناقشا حول المسار السياسي ‎الليبي وكيفية الوصول إلى حل ليبي وصياغة القاعدة الدستورية لتمهيد الانتخابات المطلوبة من طرف الشعب الليبي.

كما التقى السفير الفرنسي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وأجريا محادثات حول اجتماع مجموعة العمل الأمنية الذي سيعقد بتونس‎ يوم 8 ديسمبر برئاسة فرنسا والبعثة الأممية في ليبيا، وحول المسار السياسي نحو الانتخابات.

 

Trending

المجلس الاستشاري: اتفقنا للذهاب مع مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا
Trending

حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك