وفداً من قبائل ليبيا يقدم للسفير الفرنسي رؤيتهم للوصول إلى الانتخابات

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وفداً من أعيان وشيوخ ووجهاء قبائل من شرق وغرب وشمال وجنوب ليبيا بمقر السفارة الفرنسية في طرابلس.

وقال مهراج عبر حسابه بموقع تويتر، إن الوفد قدم خلال اللقاء رؤيتهم ومشروعهم للوصول إلى الانتخابات الليبية.

وعبر السفير الفرنسي عن دعم مبادرات المجتمع المدني لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا.

وكان مهراج، اجتمع أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتناقشا حول المسار السياسي ‎الليبي وكيفية الوصول إلى حل ليبي وصياغة القاعدة الدستورية لتمهيد الانتخابات المطلوبة من طرف الشعب الليبي.

كما التقى السفير الفرنسي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وأجريا محادثات حول اجتماع مجموعة العمل الأمنية الذي سيعقد بتونس‎ يوم 8 ديسمبر برئاسة فرنسا والبعثة الأممية في ليبيا، وحول المسار السياسي نحو الانتخابات.

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