لتذليل كافة الصعاب التي تواجهم.. النويري يلتقي ممثلي “مُلاك المحافظ الاستثمارية”

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ممثلي جمعية “مُلاك المحافظ الاستثمارية”

يأتي ذلك في إطار متابعته وحرص مجلس النواب على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين بكافة شرائحهم ،

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الإعلامي لمجلس النواب “عبدالله بليحق” تناول اللقاء بممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية وهي الممثل الشرعي الوحيد لمُلاك المحافظ عدد من القضايا الخاصة بهم،

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” على قيام مجلس النواب بدوره ووفائه بما عليه من الجانب التشريعي والقانوني لهذه الشريحة من خلال تعديل القانون الخاص بمُلاك المحافظ الاستثمارية وفقاً لما طالبوا به..