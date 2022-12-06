انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين في طرابلس

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين بدورته الثالثة برعاية ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، تحت شعار “التأمين التكافلي في ليبيا الواقع والافاق” بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد، إن محاور الملتقى خلال اليوم الأول تركزت حول التأصيل الفقهي والخلفية التاريخية للتأمين التكافلي والتعريف بالفائض التأميني والعناصر المؤثرة ومعايير التوزيع.

كما تضمنت المحاور التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ودورها في شركات التأمين التكافلي والتحديات التي تواجها، واستعراض تجارب بعض الدول في التأمين التكافلي والمعايير الدولية في محاسبة التأمين التكافلي بين الواقع والمستجدات.

وافتتح وزير الاقتصاد المعرض المصاحب للملتقى بحضور وزيرا النفط والتربية والتعليم وأمين عام الاتحاد الليبي للتأمين وأمين عام الاتحاد العربي للتأمين ونائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

ويشارك بالملتقى هيئة الإشراف على التأمين والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من شركات التأمين وتقنية المعلومات إضافة إلى المؤسسات الصحية العاملة في خدمات التأمين الصحي.

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ويستمر ملتقى ليبيا الدولي للتأمين حتى يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة والأكاديميين والخبراء في التأمين التجاري، وتنظيم محاضرات وجلسات حوارية حول النظام المحاسبي الموحد لشركات التأمين وأهمية تطوير التغطيات التأمينية بالسوق الليبي واستحداث تغطيات تناسب احتياجات السوق.