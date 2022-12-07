الشويهدي: قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي “صحيح جدًا”

أكد الخبير القانوني ” سليمان الشويهدي “، أن قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية للبلاد في مدينة بنغازي صحيح جدًا، خاصة بعد الطعن الذي قدمه بعض أعضاء مجلس الدولة على قرار البرلمان الصادر قبل عام ونصف، بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد.

وأوضح الخبير القانوني في تصريحات صحفية، أن بنود قرار إنشاء المحكمة الجديدة والذي ينص على حصر الطعن في القرارات والقوانين الدستورية في يد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس أو الوزراء أو رئيس البلاد، بمثابة قرار صحيح.

وأشار “الشويهدي” إلى أن الدائرة الدستورية في طرابلس تقبل الطعن من أي شخص حتى لو كان مواطنا عاديا، ما يجعل الكثيرين يطعنون في القوانين التشريعية، ما يعطل المحكمة، مؤكدًا أن حصر الطعن على فئة معينة هو أمر قضائي وقانوني متبع في جميع الدول.