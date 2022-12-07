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عبر الانتخابات..باتيلي وجرندي يدعوان الأطراف الليبية إيجاد طريقة للخروج من الأزمة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – تونس

دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الأطراف المحلية في ليبيا إيجاد طريقة للخروج من الأزمة وذلك من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وطالب الجانبان المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الاطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها عام 2021.

وأشار باتيلي وجرندي إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود السياسي في ليبيا.

وبحث الجانبان سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم داخل ليبيا.


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صحيفة العنوان الليبية

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