لهذا السبب.. تأجيل الحكم في قضية “السنوسي” ورفاقه

علمت بوابة السبق الإخباري من مصادر مطلعة، بتأجيل القضية رقم 630/2012 الخاصة بمحاكمة رئيس المخابرات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي، ورفاقه.

وأوضحت المصادر، أن التأجيل تم بسبب تغير الدائرة القضائية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة القادمة.

وكانت المحكمة العليا ألغت في 27 مايو 2021 حكم الإعدام الصادر بحق السنوسي عام 2015، من قبل محكمة جنايات طرابلس، وأمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمته و37 مسؤولاً آخرين متهمين في المحاكمة الصورية لقمع التمرد في العام 2011.