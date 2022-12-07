النويري يبحث مع ملاك المحافظ الاستثمارية عدد من القضايا الخاصة بهم

العنوان – بنغازي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع ممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية عدد من القضايا الخاصة بهم.

وأكد النويري خلال اللقاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أن مجلس النواب قام بدوره وأوفى بما عليه من الجانب التشريعي والقانوني لهذه الشريحة.

وأوضح النائب الأول أن مجلس النواب قام بتعديل القانون الخاص بمُلاك المحافظ الاستثمارية وفقاً لما طالبوا به .

ويأتي هذا اللقاء الذي حضره عددا من أعضاء مجلس النواب في إطار متابعته وحرص مجلس النواب على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين بكافة شرائحهم.