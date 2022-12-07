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بن شرادة: خمسة وسبعون عاما مرّ على الدائرة الدستورية الليبية.. وإنشاء محكمة غيرها لا يجوز

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة ” أن ما حدث من مجلس النواب بأصدار قانون بأنشاء محكمة دستورية يعد تغيير في هوية القضاء الليبي.

وأضاف “بن شرادة” في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك ، خمسة و سبعون عاما مرّ على انشاء الدائرة الدستورية الليبية و تعتبر أول محكمه دستورية بالدول الإقليمية وأول من اعطت الحق للمواطن بالطعن في دستورية أي قانون وهذا لا يوجد في أغلب المحاكم الدستورية حول العالم .

وتابع قائلا: إضافه الى أحكام الدائرة الدستورية الليبية منذ انشائها كانت تتخذ كمراجع الى المحاكم الدستورية في كثير من الدول. .

واختتم منشوره قائلا: ما حدث من مجلس النواب بأصدار قانون بأنشاء محكمة دستورية يعد تغيير في هوية القضاء الليبي ناهيك عن عدم قانونية الانشاء لانه لا يجوز الا بناء على دستور مصدره الشعب. .

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صحيفة الساعة 24

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