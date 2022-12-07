لاستيلائه على المال العام.. النائب العام: حبس موظف بمصرف “الجمهورية_البريد”

أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، حبس أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية – البريد بالعاصمة طرابلس، بتهمة الاستيلاء على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار.

وأوضح بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع فساد اعتورت نشاط أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية – البريد

وأضاف أن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى بحث واقعة إساءة الموظف لمهامه؛ بغية تحصيل منافع مادية غير مشروعة، حيث جاءت محصِّلة البحث مؤكِّدة واقع استيلاء الموظف على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار، عقب تحويله المبلغ إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباه، بقصد تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس الموظف المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، بحسب ما جاء في البيان.