المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية للشركات من 24 لـ 30 نوفمبر

نشر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأظهرت بيانات المصرف فتح اعتمادات مستندية، خلال تلك الفترة، لشركات مختلفة من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، والإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ونشر المصرف الاعتمادات استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.