بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 07 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 07 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على أغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الجمعة على المناطق الغربية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية أخر الليل والصباح الباكر ، ومن المتوقع ان تتكاثر السحب يومي السبت والأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط صباح الغد على بنغازي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الجمعة.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57).