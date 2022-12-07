عمران: مجلس النواب أنهى سعيه بإزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد

قالت عضو الهيئة التأسيسبة لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن مجلس النواب أكمل نهجه الممنهج الساعي نحو إزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد.

وأوضحت عمران في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن هذا الأمر تم بعد التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها وحيادها على المحك.

وأكدت عضو الهيئة، أنه تم السعي لزج السلطة القضائية في المماحكات السياسية وتقسيمها كضربة استباقية لصدور أحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة أمامها والمتعلقة بالتعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وذكرت أن هذة الخطوة جاءت تمهيداً لعدم الاعتراف بالأحكام الصادرة عنها عبر إصدار قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مقرها دون وجود تنظيم دستوري مع قصر أحقية الطعن أمامها بعدم دستورية ما تصدره السلطة التشريعية على عشرة أعضاء من مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب نفسه ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد.

وتابعت عمران: ”بذلك تتم السيطرة الكاملة عليها ويضمن مجلس النواب عدم الاعتراض المطلق على مايقوم به من عبث تشريعي”.

وأضافت أن هذا الإجراء يمثل انحدار شديد في مخالفة المعايير القانونية والدولية وضمانات حقوق الإنسان من ناحية ودفع حثيث بالمشهد الليبي نحو المزيد من التشظي والانقسام.