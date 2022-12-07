الساعدي: انصفوا العثمانيين فلا يعرف قدرهم إلا الرجال

طالب سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، الجميع بإنصاف العثمانيين، مشيرا إلى أنهم رجال ولا يعرف قدرهم إلا الرجال، بحسب تعبيره.

وقال الساعدي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منع السلطان عبد الحميد هجرة اليهود إلى فلسطين رداً على محاولة هرتزل إغراءه بتسديد ديون الدولة العثمانية مقابل التنازل عن الأراضي الفلسطينية”، وفقا لقوله.

وأضاف “رسالة إلى الذين يشتمون العثمانيين: انصفوا القوم فقد أتعبوا مَن بعدهم. وخاصِموا بشرف، فإنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. رحم الله السلطان عبد الحميد”، على حد وصفه.