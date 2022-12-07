بن شرادة: 75 عاما مرّ على الدائرة الدستورية الليبية.. وإنشاء محكمة غيرها لا يجوز

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن “ما حدث من مجلس النواب بإصدار قانون بأنشاء محكمة دستورية يعد تغيير في هوية القضاء الليبي”.

وأضاف بن شرادة في منشور له عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، “75 عاما مرّ على انشاء الدائرة الدستورية الليبية و تعتبر أول محكمه دستورية بالدول الإقليمية وأول من أعطت الحق للمواطن بالطعن في دستورية أي قانون وهذا لا يوجد في أغلب المحاكم الدستورية حول العالم”.

وتابع قائلا: “إضافة الى أحكام الدائرة الدستورية الليبية منذ انشائها كانت تتخذ كمراجع الى المحاكم الدستورية في كثير من الدول”.

واختتم منشوره قائلا: “ما حدث من مجلس النواب بإصدار قانون بأنشاء محكمة دستورية يعد تغيير في هوية القضاء الليبي ناهيك عن عدم قانونية الانشاء لأنه لا يجوز الا بناء على دستور مصدره الشعب”.