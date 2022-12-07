الارصاد: جبهة هوائية باردة وعودة الامطار من جديــد في هذا الموعد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 07/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون مستقر على اغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة تتراوح مابين (22-28)مْ، وتسجل ارتفاع على المناطق الغربية من يوم الجمعة.

تتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة مرتفعات الجبل الأخضر .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم السبت على مناطق الشمال الغربي قد تسبب في إثارة الأتربة.

واشار التقرير إلى أنه يليها دخول جبهة هوائية باردة (احتمال دخولها في الفترة المسائية من يوم السبت) مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، وسنوافيكم بالتفاصيل في نشراتنا اللاحقة.

والله اعــــــــلم.