سهيل الغرياني: وحدة المسلمين “تقوّت” بفوز المغرب على أسبانيا

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، أن وحدة المسلمين “تقوّت” بفوز المغرب على أسبانيا.

وقال «سهيل»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “الشعور الداخلي بوحدة المسلمين لدى عموم الناس في أمتنا يتقوى في مثل هذه المناسبات، كما في فوز المغرب على أسبانيا اليوم”. بحسب كلامه.

وختم متسائلًا؛ “ماذا لو كان حكام المسلمين يدفعون في اتجاهه كيف يكون حالنا؟”، على حد تعبيره.

وكان المنتخب المغربى قد تأهل للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.