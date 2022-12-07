أغلب مناطق البلاد تشهد استقرارا في حالة الطقس

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا مستقرا على أغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الجمعة على المناطق الغربية، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم السبت على مناطق الشمال الغربي قد تسبب في إثارة الأتربة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يومي السبت والأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الجمعة.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط صباح الغد على بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 25)مْ.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26- 29)مْ، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الجمعة.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-29)مْ.