منظمة الهجرة الدولية: إعادة 21457 مهاجراً إلى ليبيا منذ بداية 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 21457 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 1089 امرأة و678 طفلاً منذ بداية العام 2022.

وفي إحصائية نشرتها عبر حسابها بموقع فيسبوك، أشارت المنظمة إلى إنقاذ 633 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم في الفترة من الـ 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

وأوضحت المنظمة أن 517 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم، وفُقد 830 آخرين قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن خلال العام الجاري.

وفي العام 2021، جرى إنقاذ 32425 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا، وفق إحصائيات غير رسمية.