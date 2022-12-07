الشركسي: الدبيبة يريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يحارب لأجل البقاء ويريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة بلا نواب أو دولة أو مؤسسات معه.

وقال الشركسي، عبر تويتر: “هذا الرجل الذي خرج بالأمس شاهراً سيف التمديد، ويطالب بالاستفتاء ولو بعد ثلاثين سنة للمغادرة -في إشارة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة-“.

وأضاف “هل هناك من هو مقتنع أنّه يحارب لأجل الانتخابات؟ هذا الرجل يحارب لأجل البقاء ويريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة بلا نواب أو دولة أو مؤسسات معه”.

وتابع في تغريدة أخرى “يريد البقاء ويضحك على الناس أنّه لن تكون حرباً في عهده، وكأن الأربع حروب التي حصلت في عهده لعبة، أرواح الناس وأرزاقهم التي سلبتها الحروب الأربع في عهده لم يراها ولم يعتبرها حرباً أصلاً. أكرر من يملك المال والقرار يملك كل شيء وهذا الرجل يغتصب الاثنين”.