وزير العمل يتابع نتائج منظومة حصر العمالة في جنزور

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، مع عميد بلدية جنزور فرج عبان، ملف تدريب الباحثين عن العمل بالبلدية.

وأكد الوزير، ضرورة إقامة برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات؛ وأنه سيتم إنشاء مركز تدريب نوعي لرفع الكفاءة ببلدية جنزور لتدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل لدمجهم في سوق العمل الخاص.

كما استعرض الاجتماع أبرز نتائج منظومة حصر العمالة التي تعمل عليها الوزارة مع البلدية؛ واختتم الاجتماع بعرض نتائج الحملة التفتيشية التي اقيمت الأيام الماضية في عدد من مواقع العمل بجنزور وأهمية الاستمرار في هذه الحملة لتنظيم سوق العمل.