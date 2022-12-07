رئيسة وزراء إيطاليا: استقرار ليبيا هو الأولوية المطلقة لبلادنا

أبدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تمنياتها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقالت ميلوني في خطاب موجه إلى رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، ردًا على تهنئته لها بتوليها المنصب: “عازمون على تطوير العلاقات مع ليبيا في جميع المجالات”.

وأضافت “استقرار ليبيا هو الأولوية المطلقة لإستراتيجية إيطاليا كونه عنصر أساسي لضمان أمن الإقليم كله، مستعدون للقيام بدورنا لتحقيق هذا الاستقرار دعمًا للأمم المتحدة مع احترام السيادة الليبية”.