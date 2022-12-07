الحويج يشارك في ملتقى ليبيا الدولي للتأمين

انطلقت، الأيام الماضية، فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، بدورته الثالثة برعاية ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، تحت شعار “التأمين التكافلي في ليبيا الواقع والافاق”.

وتركزت محاور الملتقى خلال اليوم الأول حول التأصيل الفقهي والخلفية التاريخية للتأمين التكافلي والتعريف بالفائض التأميني والعناصر المؤثرة ومعايير التوزيع، كذلك التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ودورها في شركات التأمين التكافلي والتحديات التي تواجها، واستعراض تجارب بعض الدول في التأمين التكافلي والمعايير الدولية في محاسبة التأمين التكافلي بين الواقع والمستجدات.