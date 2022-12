العرفي: البرلمان يهدف قبل كل شي لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن خطوة البرلمان اليوم تهدف قبل كل شي لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

العرفي لفت في تصريح لصحيفة ” العين الإخبارية” إلى أن المحكمة الدستورية ستكون بديلًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكمًا ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ”السياسي”، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة.

وأكد أن “حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا”، مشددًا على صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي، على حد قوله.

