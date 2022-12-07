عضو ملتقى الحوار الليبي: الدبيبة يريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، يحارب لأجل البقاء ويريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة بلا نواب أو دولة أو مؤسسات معه.

وكتب الشركسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات “تويتر”: “هذا الرجل الذي خرج بالأمس شاهراً سيف التمديد، ويطالب بالاستفتاء ولو بعد ثلاثين سنة للمغادرة”.

وتسائل: “هل هناك من هو مقتنع أنّه يحارب لأجل الانتخابات؟ هذا الرجل يحارب لأجل البقاء ويريد عقد صفقة يظل فيها وحيداً في السلطة بلا نواب أو دولة أو مؤسسات معه”،

وتابع عضو ملتقى الحوار السياسي: “يريد البقاء ويضحك على الناس أنّه لن تكون حرباً في عهده، وكأن الأربع حروب التي حصلت في عهده لعبة، أرواح الناس وأرزاقهم التي سلبتها الحروب الأربع في عهده لم يراها ولم يعتبرها حرباً أصلاً. أكرر من يملك المال والقرار يملك كل شيء وهذا الرجل يغتصب الإثنين”.

والإثنين، أكد دبيبة خلال مشاركته في ملتقى محلي بالعاصمة طرابلس، أنه لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى وإن استمر ذلك عدة سنوات.

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وزعم أنه لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة، مضيفاً أن من ستأتي به هذه الانتخابات إلى الحكم سيتم الاعتراف به.