المنقوش: يجب وضع أساس دستوري قبل إجراء الانتخابات في ليبيا

طالبت وزير خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، بضرورة وضع أساس دستوري قبل إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقالت المنقوش، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «حوارات المتوسط» الذي عقد في روما مؤخرًا: “نحن بحاجة إلى أساس دستوري لتنظيم الانتخابات. ننتظر من البرلمان ومجلس الدولة تحديده، وبعد ذلك تأتي مسؤوليتنا في تنظيم الانتخابات”، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضافت “لقد أطلقنا حملات لتثقيف الناس حول أهمية الانتخابات وحقيقة أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استعداده لعدم ترك السلطة ولو بعد 30 عاما إذا لم يتم عمل دستور جديد تجرى على أساسه الانتخابات ليقوم بتسليم السلطة حينها لسلطة منتخبة يختارها الليبيون، بحسب تعبيره.