الكهرباء تتابع مع توتال ملف مشروع الطاقة البديلة الصديقة للبيئة

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، بمقر الشركة العامة للكهرباء مع السادة شركة توتال الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط والطاقة البديلة، على رأسهم المدير الإقليمي للشركة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية المختصة بالشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه في ليبيا.

ومن جانبهم أكد السادة بشركة توتال Total استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعت آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

الجدير بالذكر أن شركة توتال الفرنسية Total تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال وهم على استعداد للبدء بأعمالهم وتسخير إمكانياتهم لاستثمار إمكانيات البلاد الغنية بالطاقة الشمسية حسب قولهم في تحويلها إلى طاقة بديلة نظيفة.

وفي الختام أثنى المشاي، على الجهد والتعاون الكبير بين الطرفين، ومن جهته أكد المدير الإقليمي لشركة توتال، استعداده لإنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة تنال رضا الشركة وتوطد التعاون بين الجانبين.