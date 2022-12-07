المصرف المركزي يكشف عن الإيرادات والإنفاق من يناير إلى نوفمبر

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء عن الإيرادات والإنفاق خلال القترة من بداية العام الجاري وحتى 30 نوفمبر الماضي.

وأوضح المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات العامة سجلت بقيمة 92.6 مليار دينار، مقابل إنفاق 85.7 مليار دينار.

وتوزعت الإيرادات بواقع 67 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 11.9 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 875 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الجمارك 191 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 330 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 205 ملايين، وإيرادات أخرى 652 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 40.9 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) بنحو 7.9 مليار دينار.

في حين خصص للتنمية (الباب الثالث) 550 مليون دينار، منها 144 مليونًا لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بجانب منح للطلبة التي أحيلت للسفارات الليبية بالخارج.

أما الدعم (الباب الرابع) فقد أنفق عليه 17 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 19.2 مليار دينار، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).