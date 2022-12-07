الخارجية المنتهية تحتج رسميا على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، اليوم الأربعاء، احتجاجها رسميا على توقيع اليونان عقودا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط “جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت”.

وأشارت إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة “سانكو سوفت” المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الوزارة المنتهية إن اليونان تعمل جاهدة “على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية”.

وحذرت الخارجية المنتهية “من مغبة هذا السلوك”، مؤكدة “مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة”.