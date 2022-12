ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة نائبه حسين القطراني مع عدد من أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية ووزراء ومسؤولين بالحكومة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، نقل عن الأعيان والمشائخ تأكيدهم خلال اللقاء على أن قدومهم إلى العاصمة طرابلس يمثل اعترافًا منهم بكون حكومة تصريف الأعمال هي السلطة التنفيذية الشرعية المقدمة لخدماتها لكافة المدن والمناطق.

وبحسب البيان، شهد اللقاء مناقشة عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات في المنطقة الشرقية والتعرف على خطة حكومة تصريف الأعمال بشأن ما وجد منها، في إطار خطة عودة الحياة، فضلًا عن التشاور بشأن الوضع السياسي وأهمية دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والعمل على إنجاحها.

ووفقًا للبيان، شدد الدبيبة على عمل حكومة تصريف الأعمال في كافة المناطق من دون استثناء ووفق معايير مهنية من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات، مؤكدًا أنه على تواصل ويعقد الاجتماعات المستمرة مع كافة البلديات بالمنطقة الشرقية لضمان حقوقها فالانتخابات والإدارة المحلية هما الحل لأزمات البلاد.

Shares

The post الدبيبة لـ أعيان ومشائخ الشرق: الانتخابات والإدارة المحلية هما الحل لأزمات البلاد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية