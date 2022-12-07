حكومة الوحدة في ليبيا تحتج على توقيع اليونان عقود تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط

احتجت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، رسميا على توقيع اليونان عقود مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وقالت إن المنطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط (جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت).

وأشارت إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة “سانكو سوفت” المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها.

وحسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية.

وحذرت خارجية حكومة الوحدة من مغبة هذا السلوك، مؤكدة مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.

وقبل أسابيع، تسببت مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الموقعة في مجال الطاقة، في تصعيد دبلوماسي من جانب أثينا دفع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله طرابلس قبل أسبوعين، ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش ليواصل بعدها رحلته إلى مدينة بنغازي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

Trending المجلس الاستشاري: اتفقنا للذهاب مع مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا

وأعرب ذلك استدعاء السفير الليبي لدى اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على موقف وزير الخارجية اليوناني.

وطلبت المنقوش، من السفير، حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرُّف ديندياس، الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية.