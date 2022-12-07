ميلوني: استقرار ليبيا هو الأولوية المطلقة لإستراتيجية إيطاليا

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عن تمنياتنا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة عزم بلادها تطوير العلاقات مع ليبيا في جميع المجالات.

وقالت ميلوني في ردها على تهنئة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لها بتوليها المنصب، إن استقرار ليبيا هو الأولوية المطلقة لإستراتيجية إيطاليا كونه عنصر أساسي لضمان أمن الإقليم كله.

وأكدت ميلوني استعداد بلادها للقيام بدورها لتحقيق هذا الاستقرار دعمًا للأمم المتحدة مع احترام السيادة الليبية.