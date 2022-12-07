النعاس: ما قام به عقيلة بخصوص السلطة القضائية يعتبر بمثابة ضربة قاضية للمشري

قالت القيادية في حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن الدلالة الوحيدة والواضحة من الخطوات المتخذة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري هي أن هؤلاء لا يريدون مغادرة المشهد وأنهم مصرون على التمديد لأنفسهم ولا ينوون الذهاب للانتخابات.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” تابعت حديثها: “لا توجد أي تفاهمات أو تقارب مع عقيلة، وإن كل ما يجري هو أن الأخير يجيد تحريك المشري ليكسب به الوقت لتمرير ما يريد”.

وأضافت النعاس: “ما قام به عقيلة بخصوص السلطة القضائية والذي يعتبر بمثابة ضربة قاضية للمشري سيكون هو ذو التأثير الأكبر على هذا اللقاء المزمع، ولا أعتقد أن الكتلة الرافضة لصفقات المشري داخل المجلس كبيرة، لذا لن تستطيع إيقافه عند حده”.