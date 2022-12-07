ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 December, 2022

أعلنت النيابة العامة ، حبس أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية البريد بالعاصمة طرابلس، بتهمة الاستيلاء على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار.

وأوضح المكتب في بيان أن النيابة العامة تصدت لوقائع فساد اعتورت نشاط أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية البريد.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى بحث واقعة إساءة الموظف لمهامه؛ بغية تحصيل منافع مادية غير مشروعة، حيث جاءت محصِّلة البحث مؤكِّدة واقع استيلاء الموظف على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار، عقب تحويله المبلغ إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباه، بقصد تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به

وأشار المكتب إلى أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس الموظف المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق