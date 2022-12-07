فتح تَحقِيق في حادثة ترك تلميذة خَارج إحدى المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي   

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم، سمية راشد، مُباشرة فتح تَحقِيق في حادثة ترك تلميذة خَارج مدرسَة شهداء ليبيا للتَّعليم الأساسي بـ عين زارة بَعْدَ إقفالها ومُحاسَبة المُقصرين، واتِّخاذ الإجراءات المناسِبة حيالهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن “راشد” قامت بمتابعة ترك التلميذ خارج المدرسة؛ وذلك بِحُضور مُراقب التَّربية والتَّعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، وَرئِيس قسم المُتابعة وتقييم الأداء بالمُراقبة، عمار ضو.

وَخِلال زيارتها المَيدانية للمدرسة يَوم أمس الثلاثاء، اِلتقت مُدير مكتب المُتابعة بمُدير المدرسة وفرد الحِراسة المُكلّف بالحِراسة، وَاسْتمَعَتْ منهمَا لتفاصِيل ما حدث.

وَكان قد أَصْدرَ وَزِير التَّربية والتَّعليم، موسى المقريف، تعميماً لمُراقبي التَّربية والتَّعليم بعَدم خُروج مُديري المؤسَّسات التَّعليمية إلا بَعْدَ مُغادرة آخر طالب من المُؤسّسة وتسلّمه من ذَوِيه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطالب ينتظر قدوم أولياء أمور إحدى الطالبات بعد إغلاق المدرسة وتركها خارجا بعد انتهاء اليوم الدراسي.