ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن الهدف من قانون المحكمة الدستورية هو السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء، وإزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد.

عمران أكّدت في تصريح لمنصة “فواصل” أن ما حدث في جلسة مجلس النواب يعدّ ضربة استباقية لصدور أحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة أمامها، والمتعلقة بالتعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن المجلس.

Shares

The post عمران: الهدف من قانون المحكمة الدستورية هو السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية