الصول: الدبيبة يتاجر في القضية الليبية ويهدر المال العام

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، دعم وتأييد أي لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري؛ للوصول إلى اتفاق للخروج من الأزمة الليبية.

وقال الصول، في تصريح صحفي، إن “ما يهمنا أن تكون النتائج إيجابية ويكون اللقاء داخل ليبيا دون تدخلات خارجية”.

وتابع أن “الدول تُقاد بصنع قرارات وصنع تشريعات، لا تُقاد بـ«إنشاء الملاعب والميادين»”. مردفًا أن “انتشار السلاح في ليبيا يجب أن يضع له حل من المؤسسات العسكرية”.

وأوضح قائلًا: “ندعم بقوة أي لقاء يحدث بين الليبين، فنحنُ نريد توافق يوصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار”، لافتًا إلى أن “الدبيبة لا يزال مُتمسك بالسلطة ويُتاجر في القضية الليبية ويُهدر بالمال العام”.