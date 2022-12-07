الخارجية تندد بقيام اليونان بأعمال البحث والتنقيب في الحدود البحرية المتنازع عليها

نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بتعاقد اليونان مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث و التنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية

و وصفت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، الخطوة التي أقدمت عليها السلطات اليونانية بالتصرفات غير المسؤولة

وقالت الوزارة في بيانها “إنه في الوقت الذي يجب أن يحظى حوض المتوسط باهتمام الدول المتشاطئة وباعتباره كبحيرة سلام وتنمية بين الدول المطلة عليه ، تعمل اليونان جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديـد الحـدود البحريـة الليبيـة اليونانيـة وتُجري عقود للاستكشافات عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا ـ جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت”

ونبهت الوزارة من مغبة هذا السلوك الـذي تـم الاحتجـاج عليـه رسميًا، مؤكدة مضي ليبيا في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة

وأشارت الوزارة صحة التقارير حول تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها سفينة “SWIFT SANCO ” المختصة في البحث والمسح المتوسط الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط