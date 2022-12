معزب: في حال تعذر عقد لقاء بين صالح والمشري في مدينة الزنتان فالبديل هو مدينة غدامس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن التصويت الذي تم داخل مجلس الدولة لم يحسم تمامًا، وكان على مقترحين، الأول يشترط تراتبية محددة في التعاطي مع مجلس النواب وحاز على 40 صوتًا ولم ينجح، والثاني ينص على أن يكون التعاطي مع المسائل بشكل متزامن وحاز على 46 صوتًا ولم يمر أيضًا“.

معزب وفي تصريحات لموقع “عربي21″، أوضح أنه بالنظر إلى توافر النصاب فإن الجلسة حضرها 97 عضوًا، وأي قرار يتم حسمه لا بد من أن يحصل على (النصف + واحد) أي 49 صوتًا، والمقترح الثاني لم يحصل على النصاب وتبقى الأمور على ما هي عليه، وهناك مساعٍ تجري للتوفيق والتقريب بين المقترحين.

وبخصوص تأثير الأمر على لقاءات عقيلة صالح وخالد المشري، قال معزب: “لن تؤثر على اللقاءات، فلقاء الزنتان تأجل لأسباب لوجستية وما زالت إمكانية حدوثه قائمة ومتوقعة الأسبوع القادم، وإن تعذرت مدينة الزنتان فالبديل هو مدينة غدامس كون المبعوث الأممي انتهج أن تكون اللقاءات داخل ليبيا فقط”.

