الأطرش: إنشاء عقيلة لـ المحكمة الدستورية جزء من مؤامرة قضائية ذات طابع قانوني

قال المحامي سامي الأطرش، إن قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية جزء من مؤامرة قضائية ذات طابع قانوني بعد فشل المؤامرة العسكرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قانون النواب بإنشاء محكمة دستورية باطل ومخالف للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس النواب منتهي الولاية منذ عام 2015 وبالتالي قراراته كلها تفتقر للشرعية القانونية والدستورية.

ونوه بأن المؤامرة القضائية تهدف إلى ضرب الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تشريعات وقوانين باطلة.

ولفت إلى أن الغرض من إنشاء محكمة دستورية عليا بهذا الحجم بشروط تعجيزية هو تنظيف ساحة البرلمان وتعطيل دور الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.