باتيلي والجرندي يدعوان المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات

ليبيا – التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي لمناقشة سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

الجرندي وباتيلي دعيا بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021.

كما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.

