مقتربا من حاجز الـ 5 دنانير.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الأربعاء ، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت اليورو عند 5.08 دينار وهو نفس سعر أمس، فيما انخفاض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.888 مقابل 5.91 دينار أمس.

كما ثبت الريال السعودي عند 1.29 دينار وهو نفس سعر أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار وهو نفس سعر أمس.

وانخفض الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.52 دينار أمس.

كما ثبتت الليرة التركية عند 0.26 دينار وهو نفس سعر أمس.