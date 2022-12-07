كندا تدعم جهود المفوضية وصولا للانتخابات

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، اليوم الأربعاء، دعم بلادها جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصولًا إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها بمقر ديوان مفوضية الانتخابات، مع رئيس المفوضية، عماد السايح، بحضور عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، وفق بيان مقتضب صادر عن المفوضية.

وحسب البيان، فإن اللقاء يأتي في “إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومناقشة آخر التطورات بشأن جاهزية المفوضية”.