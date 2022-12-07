ليبيا الان

كندا تدعم جهود المفوضية وصولا للانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، اليوم الأربعاء، دعم بلادها جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصولًا إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها بمقر ديوان مفوضية الانتخابات، مع رئيس المفوضية، عماد السايح، بحضور عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، وفق بيان مقتضب صادر عن المفوضية.

وحسب البيان، فإن اللقاء يأتي في “إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومناقشة آخر التطورات بشأن جاهزية المفوضية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك