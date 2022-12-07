اللافي يؤكد أهمية نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

العنوان

أكد، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حرص المجلس على نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المشروع يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعًا.

وقال اللافي، خلال ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية، الذي انطلق اليوم في طرابلس بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، إن المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا.

وأضاف، أن المشروع هو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وأكد اللافي، أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة وصولا للاتفاق على ميثاق وطني.