بن شرادة: إصدار مجلس النواب لقانون بإنشاء محكمة دستورية هو تغيير في هوية القضاء الليبي

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إصدار مجلس النواب لقانون بإنشاء محكمة دستورية، بأنه تغيير في هوية القضاء الليبي.

بن شرادة أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى عدم قانونية الإنشاء لأنه لا يجوز أن يصدر إلا بناء على دستور مصدرُه الشعب.

ولفت إلى مرور 75 عامًا على إنشاء الدائرة الدستورية الليبية التي تعدّ أولى المحاكم الدستورية في الإقليم، مضيفًا أنها منحت الحق للمواطن للطعن في دستورية أي قانون، في وقت لم تُعطِه أغلب المحاكم الدستورية حول العالم هذا الحق.

