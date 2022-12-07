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تبون يؤكد دعم الجزائر لممثل الاتحاد الأفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الرئيس عبدالمجيد تبون “دعم الجزائر ووقوفها إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا”، متمنًيا له “التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات” وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية الجزائرية.

جاء تأكيد تبون خلال اتصال هاتفي تحدث خلاله مع رئيس الكونغو برازافيل واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا دونيس ساسو نغيسو، اليوم الأربعاء، حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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قناة ليبيا الحدث

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