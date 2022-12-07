الدبيبة يبحث مع شركة «توتال» الفرنسية دخولها في مشروعات جديدة بليبيا

رحب نائب رئيس شركة «توتال» الفرنسية لوران فيفر بقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، مؤكدًا أهمية القرار للشركات العالمية، وانعكاسه مستقبلًا على زيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة؛ لمناقشة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، حسب بيان المكتب الإعلامي للديبية.

وناقش الاجتماع التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من الشركة ودخولها في مشروعات جديدة، كما تناول الخطوات المتخذة في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية المبرم بين شركة «توتال» وجهاز الطاقات المتجددة.

وبدوره، أكد الدبيبة أن الحكومة تعمل لتذليل الصعوبات أمام قطاع النفط؛ لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.