أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدلاوي باتيلي على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة بليبيا يقوم على التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في المضي نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أفضل الآجال.
ويأتي ذلك لدى لقاء أجراه باتيلي أمس الثلاثاء بتونس بوزير الخارجية التونسي بمقر الوزارة بالعاصمة.
ويؤدي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيارة عمل إلى تونس للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الأمني الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء.