ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ تونس-سنيا البرينصي |

07 December, 2022

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدلاوي باتيلي على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة بليبيا يقوم على التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في المضي نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أفضل الآجال.

ويأتي ذلك لدى لقاء أجراه باتيلي أمس الثلاثاء بتونس بوزير الخارجية التونسي بمقر الوزارة بالعاصمة.

ويؤدي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيارة عمل إلى تونس للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الأمني الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء.